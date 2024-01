Spaccio e micro criminalità. Controlli ’ad alto impatto’

Un servizio “ad alto impatto“ è stato portato a termine lunedì sera nell’area di Massa nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio. Era stato predisposto dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e attuato con apposita ordinanza dal Questore di Massa Carrara, Santi Allegra. Il servizio – eseguito predisponendo numerosi posti di controllo nelle arterie principali della città di Massa e nella vigilanza dinamica delle zone periferiche – ha portato all’identificazione di 105 persone, al controllo di 81 veicoli e alla segnalazione alla Prefettura di un uomo per possesso di hashish per uso personale.

In attuazione delle direttive ministeriali, vengono sistematicamente disposti dei piani di controllo del territorio i quali, attraverso l’emanazione diretta delle ordinanze da parte del Questore, sono messi in essere con la collaborazione di tutte le forze di polizia presenti. Nel caso specifico l’attività, coordinata dalla Polizia di Stato e finalizzata al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, degrado urbano, spaccio di stupefacenti e immigrazione clandestina, ha visto la partecipazione del Reparto Prevenzione Crimine “Toscana”, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, presente con l’unità Cinofila.

L’obiettivo dei servizi straordinari ad alto impatto è incrementare l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni legati alla criminalità diffusa: essi si affiancano alla ordinaria e capillare attività di controllo del territorio svolta dalle Volanti della Questura, e rappresentano uno strumento al servizio del cittadini per rafforzarne la percezione di maggior sicurezza, grazie alla presenza delle forze dell’ordine a garanzia della loro tutela.