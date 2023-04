Spaccio, due fratelli in manette Un market di cocaina e hashish nella casa dove era agli arresti

Avevano trasformato la loro casa in un mini-market della droga, aperto 24 ore su 24, due fratelli di 39 e 36 anni. Rifornivano di cocaina e hashish decine di assuntori del luogo, dello spezzino e persino qualche vacanziere che si trovava in zona. Non li aveva fermati neppure la detenzione domiciliare di uno di loro, arrivata per reati legati allo spaccio. Ma la loro intensa attività non era sfuggita ai carabinieri della Stazione di Aulla che li hanno arrestati e portati in carcere dopo minuziose indagini che hanno confermato oltre 270 cessioni solo negli ultimi mesi. Non era sfuggito neppure a diversi cittadini, che lo avevano segnalato ai militari, quel continuo andirivieni in una certa zona del centro di AUlla. Così sono partite le indagini, coordinate dalla Procura di Massa. I carabinieri sono riusciti a dimostrare che non si trattava di vendite occasionali, ma di un vero e proprio “market” che i due fratelli avevano organizzato nella loro abitazione e facevano funzionare a tutte le ore, per rifornire decine di clienti. Fino a qualche giorno fa uno di loro era agli arresti domiciliari ma riuscivano a sfuggire anche i numerosi controlli dei Carabinieri per accertare l’effettiva permanenza in casa del fratello sottoposto alla misura restrittiva e continuare l’attività di spaccio. I due sfruttavano il lasso di tempo immediatamente successivo al controllo domiciliare per far arrivare l’acquirente di turno e portare a compimento la vendita della droga. I militari si sono accorti che proprio in questi casi il detenuto agli arresti usciva di casa per effettuare il fatidico scambio.

E proprio le uscite dall’abitazione, anche se solo di pochi metri, potrebbero costargli anche un processo per evasione continuata. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Massa, esaminati gli elementi raccolti dagli investigatori della stazione di Aulla, grazie ai numerosi e graci indizi acquisiti dai carabinieri, ha emesso un’ordinanza di misura cautelare in carcere per entrambi i fratelli, accusati in concorso di spaccio continuato e, uno anche di evasione. I due, ora detenuti nella casa circondariale di Massa, saranno ora sottoposti ad interrogatorio di garanzia.