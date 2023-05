Spacciava ‘a domicilio’: pedinato e arrestato

Massa, 23 maggio 2023 – Arrestato spacciatore che faceva le ’consegne’ a domicilio. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Massa lo hanno colto in flagranza mentre effettuata le cessioni a casa dei clienti. Sequestrate dosi di cocaina e denaro. Ma andiamo con ordine. Il Reparto operativo-Nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Massa Carrara, nel corso di un articolato servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino di origine albanese, P.Y., di 50 anni.

L’uomo era da tempo sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti in quanto sospettato di gestire una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Il giorno dell’arresto, l’albanese ha utilizzato una Fiat Panda presa a noleggio, verosimilmente per allontanare i sospetti da sé nel caso in cui qualcuno avesse preso il numero della targa e l’avesse riferita alle forze dell’ordine. A bordo dell’utilitaria, l’albanese svolgeva le ’consegne’ a domicilio, andando direttamente presso le residenze dei clienti dove perfezionava le cessioni di cocaina. Nel corso dell’attività di pedinamento, iniziata già alle prime ore del mattino, i militari dell’Arma lo hanno osservato proprio mentre cedeva una dose di cocaina a uno dei suoi tanti acquirenti.

Avuta la certezza dello spaccio, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno fatto scattare il blitz. Prima è stata perquisita la Fiat Panda, dove hanno trovato nascoste 9 dosi di cocaina e 120 euro in contanti, da considerare provento dell’attività illecita, e poi l’abitazione dell’uomo dove, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi, hanno recuperato circa 4000 euro. L’albanese è stato quindi tratto in arresto in flagranza per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In sede di rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione, tutti giorni, alla Polizia giudiziaria, in attesa del giudizio che si svolgerà nel contradditorio tra le parti.