Spaccio di droga 20enne arrestato dalla Finanza

Il continuo via vai, soprattutto di giovani, nel borgo storico di una popolosa frazione di Licciana Nardi, non era passato inosservato agli uomini della Guardia di Finanza di Aulla. Le accurate indagini hano quindi consentito di appurare che la zona era diventata piazza di scambio per uno spacciatore. Lì, non molto distante dalla sua abitazione l’uomo dava appuntamento alla sua clientela per rifornirla di stupefacenti. E qualche giorno fa è scattato il blitz delle Fiamme Gialle che sono riuscite a intervenire nel momento in cui lo spacciatore cedeva una dose al cliente di turno. I finanzieri sono riusciti a “mimetizzarsi” e sorprendere lo spacciatore, un ventenne di origine straniera. Con l’ausilio di cani antidroga hanno poi perquisito l’abitazione del giovane. Qui, l’infallibile fiuto dei cani, ha permesso ai militari di trovare numerose dosi di stupefacente già preparate e pronte per la vendita. Per il giovane è stato quindi arrestato e portato portato nelle celle di sicurezza del Comando di Massa. Al processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari.

Roberto Oligeri