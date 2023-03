Spacciava per conto del fratello Arrestato un pusher a Pontecimato

Arrestato un pusher che spacciava per conto del fratello. I carabinieri hanno messo le manette a un 35enne originario del Marocco dopo avergli sequestrato 15 dosi di cocaina pronte per la vendita, insieme ad una ventina di grammi di hashish. L’uomo, dopo un rocambolesco inseguimento a piedi, è stato catturato a Pontecimato, dove i militari dell’Arma, al comando del maggiore Cristiano Marella, hanno intensificato la vigilanza per contrastare attività di spaccio di droga. Da tempo i carabinieri della compagnia di Carrare hanno intensificato controlli, perlustrazioni e monitoraggio contro lo spaccio di droga e sostanze stupefacenti nei luoghi più frequentati dai giovanissimi e dagli studenti, prime prede dei pusher e malavitosi.

L’ultima operazione si è svolta alcuni giorni fa, durante il pattugliamento del quartiere di Pontecimato, dove i carabinieri della Stazione di Fossola hanno notato uno straniero mai visto prima, fuggito a gambe levate appena ha capito che stava per essere controllato. Durante la corsa, l’uomo ha provato a disfarsi di un involucro pieno di dosi droga pronte per la vendita che i militari hanno recuperato subito dopo la cattura, avvenuta in prossimità del Villaggio del Sole.

Alla resa dei conti, sono state sequestrate dopo i controlli 15 dosi di cocaina e 20 grammi di hashish che il pusher, conyuna permanenza irregolare nel territorio nazionale, stava portando in giro per la vendita. Portato in Caserma, i carabinieri hanno scoperto che lo spacciatore aveva un fratello in carcere da alcuni mesi fa sempre per questioni legate allo spaccio. E’ molto probabile che stava tentando di sostituirsi a lui nel mercato della droga. Il 35enne è stato quindi dichiarato in arresto per “detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio”.

L’operazione è stata trasmessa alla Procura. Nell’udienza di convalida che si è tenuta in Tribunale, lo straniero si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, visti gli indizi raccolti dagli uomini dell’Arma, ha ravvisato l’esistenza di un’attività di spaccio ben organizzata, perciò ha disposto il divieto di dimora nella nostra provincia, in attesa del processo che è stato rinviato al prossimo giugno. Da considerare che al momento l’uomo è soltanto indagato.