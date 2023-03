"Sottovalutata la gravita del caso"

Piena solidarietà dal consigliere Cosimo Maria Ferri: "Le notizie sui licenziamenti preoccupano e mortificano i lavoratori, le loro famiglie ma anche la città e le istituzioni".

Secondo il consigliere la Sindaca Arrighi ha "gestito male la situazione, ne ha sottovalutato la gravità e, pur non avendo competenze dirette, avrebbe dovuto mettere sul tavolo proposte concrete. In consiglio comunale l’altra sera la maggioranza come sempre anche sul caso Agrolab ha fatto solo annunci, non ho sentito proposte concrete. L’azienda ha verosimilmente percepito la debolezza della politica".