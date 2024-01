"Sotto le macerie i miei cari". Il racconto di Anna Giusti

"Tornai in via Groppini e trovai un cumulo di macerie. Sotto c’erano i miei cari". Così Anna Giusti ricorda il tragico evento di via Groppini. Stamani alle 12,30 nella strada del centro si commemora il 79esimo anniversario del bombardamento, in cui persero la vita 56 persone, tra cui 14 bambini tra i due mesi e i 10 anni. A deporre una corona d’allora alla lapide che ricorda le vittime ci saranno la sindaca Serena Arrighi, Giorgio Giorgi sopravvissuto al bombardamento e Marta Tongiani dell’Anpi Carrara. La cerimonia proseguirà alla caserma dei carabinieri in via Chiesa, dove sarà deposta una corona alla lapide in memoria di Andrea Marchini, insignito della medaglia d’Oro al valor militare.

A ricordare quel terribile 18 gennaio del 1949 dalla finestra della sua abitazione, poco lontana da dove caddero le bombe amiche, ci sarà anche Anna Giusti, miracolosamente scampata alla terribile tragedia, in cui invece persero la vita la nonna paterna Teresa Dunchi, due zii e la cuginetta di appena sei mesi. "Eravamo sfollati da Stabbio e ci aveva ospitato la mia nonna in via Roma – ricorda Anna allora dodicenne, che fino allo scorso anno ha lavorato nella gioielleria di famiglia Fiori di via 7 luglio –. Erano passati circa tre giorni che scatto l’allarme aereo di Pippo e andammo a nasconderci nel rifugio dove ora ci sono le poste. Finito l’allarme bombe mia zia Ghinda che aveva una bambina di 6 mesi, che si chiamava Renata, siccome piangeva decise di tornare a casa per darle da mangiare. Mia nonna Teresa invece non aveva voluto venire al rifugio, disse ‘no io non mi muovo’".

Dopo alcune ore anche Anna lasciò il rifugio antiaereo per tornare nella casa della nonna in via Roma, e mai si sarebbe aspettata che la nonna e gli altri fossero morti sotto le macerie. "Quando sono arrivata ho visto un cumulo di macerie – prosegue Anna –, una cosa che non si può descrivere. Ricordo che la gente scavava a mani nude cercando i suoi cari. Della nonna Teresa non fu mai ritrovato il corpo, solo un dito con l’anello che indossava. In quel bombardamento morì anche lo zio Oreste Giusti. Come altri aveva cercato riparo sotto l’arco che c’era nel palazzo giallo di via Roma, dove adesso c’è l’ottica – quello davanti alla banca –, ma l’arco crollo e morirono tutti. L’unico che riuscì a salvarsi fu l’orefice, che riuscì a nascondersi dentro la cassaforte".

Anna ricorda ancora tutto perfettamente. "I morti me li ricordo come adesso – prosegue – erano stati portati alla chiesa del Carmine". Dopo via Roma la famiglia di Anna, la mamma si chiamava Tonina Brucellaria (era la sorella del capo partigiano Memo) e i fratelli Renzo e Paolo vennero sfollati ulteriormente. "Prima andammo alla cave in località Piastra – conclude Anna –, ma poi dopo l’arrivo dei tedeschi tornammo a Carrara. Io avevo una valigia pesante. Poi ci dettero una casa operaia in viale Potrignano, una casa da cui erano fuggiti i fascisti, finché non andammo ad abitare a San Martino".