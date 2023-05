Sotto il Comune è arrivato il mangia-plastica

La plastica si smaltisce in piazza Due Giugno. Sotto palazzo civico è arrivato l’eco compattatore ad alta capacità. Una macchina mangia rifiuti in grado di ridurre il volume delle bottiglie in plastica e per favorirne il riciclo. In sostanza la macchina schiaccerà le bottiglie rendendole più sottili possibile. Una scrematura ulteriore che va ad aggiungersi alla raccolta differenziata. Ma come funziona? I cittadini potranno conferire le bottiglie di plastica, considerata pregiata, in cambio di bonus. L’idea è quella di aiutare le scuole del territorio. I cittadini virtuosi che ne vorranno fare uso infatti aiuteranno i bambini delle scuole. In cambio delle bottiglie di plastiche l’eco compattatore elargirà dei punti ai vari istituti, una sorta di bonus utile per ottenere materiali come tablet e computer da utilizzare in ambito scolastico.

L’eco compattatore è il risultato del finanziamento ministeriale da 28mila euro ricevuto dal Comune, che ai tempi della giunta di Francesco De Pasquale aveva chiesto e ottenuto i fondi aderendo al ‘Programma sperimentale mangiaplastica’ del ministro della Transizione ecologica. Il macchinario per l’economia circolare è stato fornito dalla ditta Ecocontrol Gsm di Termoli, che si è aggiudicata il bando di gara telematico per un importo di 22mila e 450 euro. La richiesta di contributo era stata formalizzata nei mesi scorsi dal settore servizi ambientali e marmo sulla piattaforma Invitalia, e il capo dipartimento del settore Sviluppo sostenibile del Mite aveva approvato la graduatoria delle domande degne di rientrare nel finanziamento, che vedevano il nostro Comune nella posizione 241 su 829 richieste di finanziamento. Con questo nuovo mangia plastica si apre un percorso di economia circolare che come detto andrà a beneficio delle scuole, ma anche dello smaltimento grazie al minor volume delle bottiglie di plastica. A.P.