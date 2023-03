"Sostenibile il biodigestore Cermec?" Un seminario per trovare la risposta

Il biodigestore di Cermec Spa è una soluzione davvero sostenibile? Se lo chiedono le organizzazioni civiche e ambientalisti che cercheranno le risposte nel seminario organizzato a Carrara lunedì 20, alle 17,30 nella Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara, trasmesso in diretta facebook e in piattaforma on line. "Coloro che ci amministrano (Sindaci di Massa e Carrara in testa, concordemente con la Regione Toscana) non hanno pensato a dare alla cittadinanza la possibilità di informarsi in tempi debiti, se non quando sono stati sollecitati a mezzo stampa e con quesiti specifici formulati a tutte le istituzioni competenti nel settore dei rifiuti".

Il progetto di Cermec da 36 milioni di euro, che la Regione Toscana ha deciso di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale (Via), prevede di realizzare un mega impianto per trattare 97.500 tonnellate di rifiuti organici a immettere poi in un Biodigestore anaerobico che in assenza di ossigeno e in presenza di microrganismi produrrà biogas, poi convertito in biometano e anidride carbonica. Diverso dal compostaggio che avviene invece in presenza di ossigeno per recuperare il compost. "I cittadini si sono poste molte domande – spiegano gli organizzatori – . La digestione anaerobica può causare rischi ambientali o sanitari per i residenti? Questi grandi impianti sono sicuri? I processi, che vengono definiti di ‘Economia Circolare’, portano davvero al recupero della materia tenendo in equilibrio il bilancio energetico come ci indica l’Unione Europea? Il timore è che "sia l’ennesima operazione che si ammanta di green, per intercettare incentivi pubblici, da cui la cittadinanza non riceverà nessun beneficio, ma solo ulteriori problemi che si aggiungeranno a quelli già presenti sul già martoriato territorio aouano". Già annunciano altri seminari per non " subire passivamente e acriticamente le scelte che vengono prese". Lunedì 17 parteciperanno esperti come Gianni Tamino, professore emerito di Biologia all’Università di Padova e Membro del comitato tecnico scientifico dell’associazione internazionale Medici per l’Ambiente e il giurista ambientale Marco Grondacci. Il seminario è promosso dal Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni.