"Sosteniamo i lavoratori della Sanac: no alla chiusura dello stabile"

"Sosteniamo i lavoratori Sanac". Il Collettivo di territorio di Viareggio, Massa e Carrara della Gkn sono al fianco dei dipendenti della Sanac. Ieri pomeriggio c’è stato un volantinaggio in città per sostenere gli operai. Contro la chiusura, per il lavoro, il salario, la dignità – si legge nel comunicato –. Gli operai della Sanac di Massa sono mobilitati da mesi contro la chiusura dello stabilimento, chiusura che stravolgerebbe la vita degli operai e delle loro famiglie".

"Sanac produce materiali refrattari per l’industria siderurgica – proseguono –, il 35 per cento del mercato nazionale. Le unità produttive Sanac sono 4: Massa, Gattinara, Grogastu, Vado Ligure. Dal 2015 è stata posta in amministrazione straordinaria (quindi dipendente dallo Stato). Il risultato: le sorti dello stabilimento sono state affossate sempre più. A Massa, gli operai sono 96 e la maggioranza è in cassa integrazione. La stessa Acciaierie d’Italia (ex Ilva), a cui Sanac forniva la quasi totalità della produzione di refrattari, oggi annuncia di non volersi rifornire da Sanac. E con ciò la chiusura è sempre più reale. Gli operai Sanac di Massa si sono organizzati: hanno tenuto un presidio permanente davanti all’azienda, hanno organizzato assemblee e manifestazioni, come il 10 dicembre scorso, quando hanno sfilato per le vie cittadine. Mobilitazioni importanti, che l’esperienza insegna non essere mai abbastanza. Infatti, negli anni e nei mesi, si sono succeduti infiniti “tavoli”, impegni non mantenuti, false promesse da parte di istituzioni e partiti. La solita palla, possiamo dire".

"Quindi, ’governi assenti, operai presenti’ è la giusta riflessione da parte degli operai Sanac. Per ribaltare questa politica antioperaia c’è la necessità della lotta e della mobilitazione, della solidarietà e dell’unità. Come ha fatto, in questi 20 mesi, il Collettivo di fabbrica Gkn di Campi Bisenzio, che ha sviluppato una vertenzamobilitazione insieme a una città che si è stretta attorno a loro. La Gkn, e vale anche per la Sanac, insegna che possibili risultati positivi dipendono dall’unità dei lavoratori, dal sostegno e dall’alleanza con il territorio, con una città intera. Sostenere gli operai significa contrapporsi all’arroganza dei padroni, alle misure antipopolari del governo, all’attacco al lavoro, al salario, alle condizioni di vita di tutti noi. Sostenere gli operai Sanac vuol dire diffondere e organizzare il consenso, la solidarietà, la partecipazione alla loro vertenza e lotta"