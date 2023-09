Sostegno dell'Anpi di Tresana con donazioni alle navi che salvano migranti

Una donazione alle navi che salvano vite nel Mediterraneo. L’Anpi di Tresana si schiera in modo netto e chiaro dalla parte dei migranti e di chi li aiuta. "Le scelte di questo governo – afferma il presidente Anpi Tresana Emanuele Fregosi – ci impongono per dovere civile e morale di aiutare chiunque ha bisogno, chiunque rimane indietro, chiunque rischia di morire, a prescindere dal colore della pelle o dal Paese di provenienza. Il nuovo decreto del Governo sancisce e impone a un migrante, che spesso scappa da luoghi di guerra, di pagare 5000 euro per stare in un centro. I fenomeni migratori, soprattutto quelli esasperati dalle guerre e dai cambiamenti climatici, non si possono bloccare, si possono solo gestire e regolamentare. Il nuovo decreto mette una tassa di vita o morte sugli ultimi e vieta di salvare le persone lasciandole affogare in quello che è diventato il più grande cimitero del mondo, il Mar Mediterraneo. Pochi giorni fa la Open Arms è stata multata e bloccata nel porto di Marina di Carraraperché nel viaggio di ritorno si è trovata a dover soccorrere altri due barchini pieni di donne e bambini, perché il decreto impone che non può soccorrere più di una imbarcazione. Per questo abbiamo deciso di aiutare le navi di Emergency e la Open Arms donando parte del ricavato proveniente dalle nostre iniziative. Il nostro presidente onorario, il partigiano Giorgio Mori, che da poco ci ha lasciato, venne salvato assieme ad altri ufficiali grazie alla solidarietà dei peschereggi siciliani che durante la ritirata dell’esercito portavano in salvo gli italiani. Lo dobbiamo anche a Giorgio".