"Sostegno alle piccole e medie imprese grazie alle misure del Fesr"

Nella Sala della Resistenza della Provincia si è svolta la terza tappa dell’iniziativa “Toscana Europa”, il tour dell’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras per presentare le misure del Fesr, il Fondo europeo di sviluppo regionale, destinate alle imprese. Ad aprire i lavori il Presidente di Upi Toscana e della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti: "E’ una giornata importante per lo studio e la formazione delle medie piccole imprese, per accompagnarle nella partecipazione ai bandi e captare risorse utili e indispensabili per il territorio della nostra provincia e di tutta la regione", ha detto. "Questo incontro è utile – ha detto l’assessore regionale Leonardo Marras – per illustrare la fase di messa a disposizione delle occasioni del piano regionale di sviluppo che il Fesr offre alle imprese: una dotazione di oltre 500 milioni di euro. L’economia toscana è fatta di grandi eccellenze della tradizione che però fa fatica ad avere una giusta relazione con l’innovazione tecnologica. Due fasi che necessitano stimolare un vantaggio competitivo".