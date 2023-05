Sostegno alle eccellenze Borse di studio e premi agli studenti meritevoli

Gli studenti carraresi eccellenti premiati con borse di studio dalla Fondazione Marmo. Un totale di 68mila euro tra quattro borse di studio da 12mila ciascuna per aspiranti universitari (due ragazze e due ragazzi) e altri 20mila per gli studenti delle superiori. Il programma ‘Eccellenze apuane’ prosegue col ‘Campus 2023’ dedicato ai meritevoli che vogliono frequentare l’università, e il premio ‘Lode’ dedicato agli studenti delle scuole superiori. La Fondazione Marmo con il suo programma di sostegno allo studio, ha realizzato un percorso triennale a beneficio degli studenti meritevoli per consentire loro il diritto allo studio. Per accedere a una delle quattro borse di studio gli studenti meritevoli devono avere un Isee familiare non superiore a 25mila euro.

Il premio ‘Lode’, invece, viene assegnato ai diplomati più meritevoli delle scuole superiori della provincia di Massa Carrara, quelli che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nell’anno scolastico 20222023. "La Fondazione Marmo ritiene l’istruzione e la formazione l’investimento fondamentale per la crescita dell’individuo – commenta Bernarda Franchi, presidentessa della Fondazione Marmo – oltreché uno strumento indispensabile per la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole e una ricchezza per il territorio. Per questo motivo la Fondzione ha deciso di avviare il programma Eccellenze Apuane, declinato in interventi specifici di supporto ai percorsi di istruzione e formazione per i giovani del territorio e di riconoscimento del merito". Candidature per Campus 2023 entro il 30 luglio compilando il modulo (scaricabile da www.fondazionemarmo.it) con la documentazione richiesta e accompagnato da una lettera di referenza da parte di un docente e una di autopresentazione dello studente. Le candidature al premio ‘Lode 2023’ vanno presentate entro il 30 agosto attraverso il modulo scaricabile su www.fondazionemarmo.it da inviare via Pec all’indirizzo [email protected] con oggetto ‘Candidatura Premio Eccellenze Apuane Lode 2023’ o a mezzo RaR all’indirizzo Fondazione Marmo, Viale XX Settembre 118, 54033 Carrara, allegando la documentazione richiesta. I premi saranno corrisposti agli studenti sotto forma di assegni circolari in una cerimonia pubblica a settembre.