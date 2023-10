Sostegno ai commercianti. Tornano i contributi comunali per rinnovare negozi e vetrine

Dopo un lungo stop e tanta attesa, riapre il bando del Comune di Massa per erogare fondi a sostegno del commercio. Uno strumento destinato ad aiutare il rilancio del tessuto economico ma che ha anche lo scopo di valorizzare le aree là dove sono previsti sostegni ed incentivi economici sotto forma di contributo a fondo perduto. In tutto, per questa edizione palazzo civico mette a disposizione 50mila euro e comunque negli anni passati alla fine le cifre che erano state erogate si aggiravano poi su questa somma. Somme che saranno erogate attraverso quello che è poi il Regolamento di Valorizzazione Luoghi del Commercio, che stabilisce anche quali sono le zone di interesse, gli interventi autorizzati e tutte le definizioni del caso.

Gli interventi previsti sono quelli di adeguamento dei locali, al fine di conformarlo alle disposizioni stabilite all’interno del regolamento come insegne, vetrine e quant’altro, oppure per interventi di ristrutturazione vera e propria eseguiti sulla sede del negozio, compreso ripristino o rinnovo degli arredi e dei beni strumentali utili all’esercizio dell’attività stessa. Attenzione però: il contributo per la ristrutturazione viene erogato solo se il negozio è già adeguato e in linea con gli indirizzi del Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio per tende, vetrini, infissi e insegne. E a patto di essere in regola con le norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e commerciali. Il sistema di erogazione poi si divide fra le zone in cui è declinato il regolamento e tra aperture di nuove attività all’interno di fondi rimasti vuoti da almeno 2 anni oppure attività esistenti: per quest’ultime il contributo massimo erogabile è sempre pari a 4mila euro. Per le nuove aperture il tetto massimo varia da 5mila a 6mila euro.

Dove si applica? Il bando, come da Regolamento, vale per centro storico e piazze, il ‘centro storico Cybeo’ e il centro cittadino Guglielmi, poi quello attorno a piazza Garibaldi. Rientrano anche le zone della Rocca, lungo Frigido, Cervara, Borgo del Ponte e viale Roma. Dall’anno scorso il regolamento comprende anche Marina di Massa: lungomare centro, Marina di Levante, Marina di Ponente e via San Leonardo. Infine ci sono altre 4 micro.aree: le gallerie Da Vinci, Michelangelo e Sanzio oltre all’ex mercato coperto di via Bastione, tutte in centro. Le domande devono essere presentate dal 23 ottobre al 20 novembre tramite Pec al Comune di Massa.