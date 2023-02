Soste e multe: 2,5 milioni al Comune Ecco dove finiranno le risorse

Fra sanzioni relative al codice della strada e incassi dai parcheggi a pagamento, il Comune di Massa prevede di mettere in cassa oltre 2,5 milioni di euro nel corso di quest’anno. Sono le cifre inserite nella bozza di bilancio di previsione in fase di approvazione della giunta guidata dal sindaco Persiani, sempre che si riesca ad arrivare alla fase di voto in consiglio e in attesa di capire che cosa ne sarà della mozione di sfiducia nel consiglio comunale del 1 marzo. Nel dettaglio si prevede 1.250.000 euro di gettito presunto dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada e 1.325.000 euro il gettito previsto per le soste a pagamento. Ma dove finiranno queste risorse? Nella recente delibera approvata dalla giunta (assente l’assessore Marco Guidi) come previsto dalla legge e dalle sentenze che hanno fatto giurisprudenza in materia, il 50% di entrambe le somme ha una destinazione ‘vincolata’ a servizi e opere che riguardano appunto la circolazione, la gestione dei parcheggi oltre che le stesse funzioni della polizia municipale.

Come promesso in commissione consiliare dal comandante Giuliano Vitali, ci saranno risorse destinate proprio a migliorare la segnaletica stradale per 30mila euro e per gli impianti semaforici 126.250 euro. Ci sono poi alcune migliaia di euro fra manutenzione dei mezzi, addestramento del personale, canone ponte radio, poi 60mila per la manutenzione e assistenza dei sistemi di comunicazione e altri 64.750 euro per la gestione amministrativa delle sanzioni. Poi 10mila euro vanno alla manutenzione delle vie e delle piazze, 28.620 euro sono destinati alla previdenza complementare del personale, 3mila euro per l’educazione stradale nelle scuole. Infine ben 228.766 euro per la manutenzione delle strade. Gli incassi dei parcheggi vanno in buona parte al trasporto pubblico locale per mezzo milione di euro, 105mila euro per le spese di gestione dei parcheggi, 35mila in maniera complessiva per la circolazione e la segnaletica sia stradale sia del trasporto pubblico. Oltre 580mila euro poi alle spese per impianti semaforici, circa 70mila al potenziamento dell’illuminazione.