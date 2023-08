"Sosta selvaggia e traffico in tilt" Le proposte della Cgil al Comune

Hanno chiarito ed evidenziato le molte criticità presenti in città e avanzato proposte che potrebbero migliorare la mobilità collettiva nel Comune di Massa i delegati della Filt Cgil provinciale nell’incontro con l’assessora al trasporto pubblico locale Alice Rossetti. "E’ necessario prima dell’inizio della stagione scolastica prevedere un piano del traffico in modo da evitare tutte le situazioni di criticità alle quali abbiamo assistito negli ultimi anni – spiega Enrico Manfredi – Soprattutto nella giornata del mercato di martedì, regolando e velocizzando il flusso sulla via Aurelia e trovando una soluzione definitiva all’ingorgo costante di viale stazione. Anche su Marina di Massa, a seguito degli ultimi lavori, si stanno creando delle situazioni, facilmente risolvibili, di ingorghi al semaforo sul lungomare. Servono,inoltre, azioni mirate ad avvicinare i cittadini all’uso del trasporto pubblico locale stanziando risorse per la stipula di abbonamenti a prezzi calmierati e inserendo delle corse in grado di collegare la stazione con la zona industriale. Una tratta molto battuta ogni giorno da lavoratori pendolari che si recano nelle fabbriche del distretto nautico ma non trovano al loro arrivo in città un servizio in grado di rispondere alle loro esigenze e sono costretti a recarsi sul posto di lavoro in bici o in monopattino".

Secondo Filt Cgil servono poi servizi "pronti e funzionanti come biglietterie, uffici dedicati al pubblico, pensiline alle fermate e una migliore accessibilità a disabili e passeggini oggi ostacolati da soste selvagge e marciapiedi mal concepiti e poco mantenuti – prosegue Manfredi – Quello del trasporto pubblico è un settore strategico e da rilanciare in questo paese per avere città più fruibili e meno inquinate ma, purtroppo, i fondi ministeriali scarseggiano. Si fatica oggi a trovare lavoratori disponibili a turni passati nel traffico in tilt con l’utenza, giustamente arrabbiata, che trova negli autisti l’unico sfogo per lamentare un servizio mal funzionante. In aggiunta le ultime dinamiche all’interno di autolinee toscane hanno portato all’apertura dei tavoli separati da parte di alcune sigle sindacali. Argomento del contendere la rotazione dei turni che alcuni vorrebbero dividere in base all’anzianità di servizio creando una diseguaglianza inaccettabile tra turni dei lavoratori più anziani che beneficerebbero dei turni migliori, e turni dei nuovi che dovrebbero subire, solo perché appena entrati, i turni peggiori. Questa logica di nonnismo lavorativo sicuramente non renderà attrattivo un lavoro come quello dell’autista di bus contribuendo a mantenere alta la carenza di autisti in autolinee toscane oggi in difficoltà nel reperire nuovo personale".