Sosta gratuita per gli acquisti di Natale

Due settimane di stalli gratuiti, per tutti, fino a un massimo di due ore. Una sosta di ‘cortesia’ allungata per permettere a tutti di fare due passi in centro a Massa o a Marina e comprare nei negozi aperti sotto le festività. Per il sesto anno consecutivo la decisione dell’amministrazione comunale, confermata sui social il sindaco Francesco Persiani. "Dal 10 al 24 dicembre incluso le prime due ore saranno completamente gratuite, l’importante è che vi ricordiate di esporre il disco orario". Una scelta per favorire il commercio nel periodo natalizio andando così incontro da una parte alle esigenze degli esercenti e dall’altra alle necessità della cittadinanza. Il provvedimento vale nelle fasce in cui sono in vigore tutto l’anno gli stalli a pagamento: le Zpru attorno al centro storico e il cuore di piazza Betti e qualche strada limitrofa a Marina.