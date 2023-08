Sospeso il concorso per netturbini Nausicaa sbaglia la graduatoria

Nausicaa tira il freno a mano e fa il testacoda: sbaglia le graduatorie e la prova orale per otto posti da netturbino salta a data da destinarsi. Un pasticcio che ha già messo il sindacato della Cgil sul piede di guerra. L’annullamento è stato deciso in fretta e furia a meno di 24 ore dalla prova. È successo che alla preselezione si sono presentate 253 persone per 8 nuove assunzioni nella partecipata più grande del Comune di Carrara. Il 9 agosto sul sito internet di Nausicaa viene pubblicata la prima graduatoria dove si legge che ci sono 150 aspiranti netturbini idonei e 103 non idonei. Salvo pubblicarne una successiva due giorni dopo, precisamente l’11 agosto, dove viene fatta un’ulteriore scrematura e dove 14 persone risultano non più idonee.

E così nella giornata di ieri l’azienda e il cda hanno ritenuto opportuno richiedere un parere legale all’avvocato Laura Marchiò "circa eventuali criticità del procedimento in oggetto", come riportato nella determina aziendale numero 3427 di ieri pomeriggio. Il parere legale come spiegato ancora nella delibera si è reso necessario "per eseguire ulteriori verifiche circa la correttezza dello svolgimento del procedimento di selezione". Ragion per cui l’avvocato Marchiò ha consigliato ai vertici di Nausicaa di sospendere la procedura in questione "al fine di svolgere – è scritto nero su bianco – una più meditata e approfondita valutazione".

La data di sospensione avrà validità fino al 12 settembre, giorno in cui l’azienda dovrà necessariamente indicare una nuova data per il colloquio psico – attitudinale, sempre che non decida di annullare il concorso rischiando di finire davanti alla Corte dei Conti per danno erariale. Nella giornata di ieri Nausicaa in una nota stampa ha informato la stampa della decisione di annullare la prova orale in programma per oggi. "La società Nausicaa Spa comunica di aver disposto il rinvio a data da destinarsi delle prove orali la cui prima giornata era prevista per domani – recita la nota telegrafica – relativamente alla ’Selezione pubblica per l’assunzione di 8 netturbini, settore igiene urbana - a tempo determinato e indeterminato’. Ciò si rende necessario onde verificare l’adozione degli eventuali provvedimenti, anche in autotutela, relativamente alla graduatoria della prova selettiva pubblicata in data 11 agosto 2023".

Ma in realtà la spiegazione del rinvio è illustrata nella determina 3427. "La società in house del Comune di Carrara in data 28 luglio 2023 – si legge ancora nel documento –, pubblicava l’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi. Il 9 agosto veniva pubblicato l’esito della prova preselettiva per l’ammissione alle prove successive previste dal bando ‘Elenco dei candidati idonei e non idonei’. Il 9 agosto seguiva una nuova pubblicazione a rettifica della precedente avente ad oggetto ‘L’elenco dei candidati idonei e non idonei’". Un rinvio che ha già fatto storcere il naso ai sindacati. "Ci auguriamo che la questione venga risolta nel più breve tempo possibile – dice Alessio Menconi segretario generale della funzione pubblica della Cgil –. Come sindacato avevamo molto insistito per questo concorso visto che Nausicaa si avvale da troppo tempo di personale con contratti a tempo determinato o di interinali. Ci avevano già avvisato che qualcosa non aveva funzionato nelle preselezioni, e questa è la prova che qualcosa non ha funzionato davvero".

Alessandra Poggi