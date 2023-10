"Sos ungulati, più battute di caccia e veloci risarcimenti dei danni"

Gli ungulati e in particolare i cinghiali stanno creando ingenti danni all’agricoltura della Lunigiana. Per questo la Cia Toscana Nord ha ritenuto importante aprire un confronto diretto con il consigliere regionale Giacomo Bugliani, con le aziende e gli agricoltori della zona, coordinati da Fabio Biagi, in modo da focalizzare i problemi e cercare soluzioni delle quali, successivamente, Bugliani possa farsi portavoce in sede regionale. "Quella che si è svolta nella nostra sede di Pontremoli – dice il presidente di Cia Toscana Nord, Luca Simoncini – è stata una riunione molto operativa. Sul tavolo sono stati messi problemi concreti e, grazie al confronto che è nato, si sono cercate le strade migliori per riuscire a contenere quella che si sta delineando come una vera e propria emergenza". Le possibili soluzioni si possono riassumere in due punti. "Innanzitutto - prosegue Simoncini - è necessario che sia aumentato il numero delle battute di caccia. Ma è essenziale che il danno subito dalle aziende agricole sia indennizzato e che il risarcimento arrivi in tempi brevi, superando ostacoli burocratici che rendono tutto più lento e difficoltoso".