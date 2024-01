Sos sanità. Presidio davanti a palazzo civico

In presidio sotto il comune e in consiglio comunale per dire no al distretto sanitario sui binari. La Consulta popolare alza la voce: "lunedì alle 16.30 diremo no al progetto nel quale si parla soltanto di 20 posti letto per le cure intermedie, un numero ridicolo e insufficiente per compensare gli oltre 300 posti letto che Massa ha perso con la chiusura dell’ex ospedale. Adeguiamo e riapriamo il San Giacomo e Cristoforo, troppo prezioso per essere lasciato nel degrado in pasto alle speculazioni edilizie". Da tempo la Consulta si batte contro "la pericolosità e inadeguatezza dell’area dell’ex scalo ferroviario - scrive nel comunicato -. Con la metà dei 20 milioni necessari per il progetto alla stazione si può adeguare e riaprire la struttura dell’ex ospedale di Massa".