Sos sanità, arrivano altri tagli al servizi sanitario "Addio anche alle dipendenti di una coop"

Mancano i medici nei presidi ospedalieri della Lunigiana. I casi limite di ortopedia, pediatria e radiologia sono noti perché stanno appesantendo il lavoro di chi tiene in piedi stoicamente i servizi. Qualche esempio? Il sottoutilizzo della risonanza magnetica, le liste di attesa e l’assenza di un pediatra a Fivizzano, che consenta la copertura dei turni sui due presidi ogni giorno.Ma ora arrivano anche altri tagli al personale. Segnalano la vicenda i sindaci di Pontremoli e Villafranca Jacopo Ferri e Filippo Bellesi. "Con il nuovo appalto che portò al grave e sbagliato demansionamento degli operatori, da Oss a semplici ‘facchini’ – scrivono in una nota i due sindaci – è toccato ai reparti sopperire alla carenza di personale sanitario qualificato, così che, di fatto l’Asl si è trovata a pagare per un servizio che poi deve garantire con proprio personale già impegnato in altro. Come se non bastasse, adesso la nuova ditta incaricata di gestire i servizi di supporto ai reparti, resasi conto che buona parte del servizio è coperto dall’azienda, ha pensato bene di ridurre anche il personale, mancando di rinnovare alcuni contratti alle donne impegnate nel trasporto pazienti ed altre attività similari. Insomma tripla beffa: per le Oss che non ci sono più, per l’Azienda che copre aree di attività che non dovrebbe e, soprattutto, per le ragazze della cooperativa che perderanno, non si capisce perché, il posto di lavoro. Ci auguriamo che sia subito rimediat l’inconveniente sul quale comunque andrà fatta chiarezza ad ogni livello, per evitare l’ennesima beffa targata Asl in danno alla Lunigiana ed ai suoi cittadini di serie B".

Natalino Benacci