Sos per salvare la scuola Appello alle famiglie "Castagnetola è valida"

Un nuovo appello per salvare la scuola di Castagnetola ‘Paolini’. La comunità di questa frazione della montagna è seriamente preoccupata per il futuro dell’istituto: al momento sono pochi gli iscritti alla prima dell’anno scolastico che si apre a settembre, nonostante le molte presenze agli Open Day e i numerosi iscritti delle altre classi.

L’attuale prima conta ben 20 alunni. L’amarezza per quanto sta accandendo è anche nelle parole di Daniele Carmassi, che da sempre con l’Odv Afaph, sostiene questi cittadini. "Nel nostro territorio – ha dichiarato - si riscontrano situazioni singolari, di classi ‘pollaio’ con 2529 iscritti, e scuole che hanno difficoltà a costituire una prima per il prossimo anno scolastico".

La preoccupazione è palese nel tono del portavoce che medita su argomenti molto sensibili. "Se consideriamo il fatto che è in continua crescita il numero di bambini con difficoltà nell’apprendimento e con problemi dell’attenzione, ci viene da domandarci quanto siano da preferire classi numerosissime, – ha ribadito – a piccole classi capaci da accogliere bambini con difficoltà più o meno gravi, bambini di 6 anni che si trovano catapultati in classi troppo numerose, trovandosi poi in serie difficoltà sotto il profilo dell’apprendimento".

La scuola Paolini è presente sul territorio da decine di anni ed è parte integrante del paese. Importante il servizio offerto sia al borgo che alle famiglie che abitano nel centro città e nella periferia: è previsto un orario scolastico prolungato (8.3015,15 da lunedi a giovedì, e 8.3012,30 venerdi), servizio mensa e servizio scuolabus. "Si tratta – ha detto Carmassi – di una valida alternativa per i genitori lavoratori di usufruire di un servizio mensa, ma non vogliono per i propri figli un tempo pieno, talvolta troppo impegnativo se si svolgono attività extrascolastiche. La scuola è ubicata in un contesto tranquillo, familiare, dove ci sono zone di verde, sia all’interno della scuola, dove viene realizzato il progetto ‘orto’, nel “parco Limoni di Castagnetola”. Tra i fattori che caratterizzano il plesso scolastico le aule ampie, luminose con all’esterno un ampio cortile. "Il nostro appello è rivolto a tutti, alle famiglie che invitiamo a riflettere, potendo ancora scegliere tra un eventuale classe ‘pollaio’ e una classe con un numero minore di bambini, capace di accogliere le necessità di ogni bambino in maniere più incisiva". E chiede aiuto alla politica in questo periodo di campagna elettorale, "alla gente tutta, affinché rifletta sulla situazione delle scuole in generale, e in particolare sulla scuola Paolini di Castagnetola , considerando che senza una giusta e corretta istruzione, in un contesto attento ed accogliente non c’è scuola".

v.b.