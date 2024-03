Sos per le palestre scolastiche: "Continui disagi nelle strutture e spazi carenti per le società"

A che punto è la proposta di una tensostruttura per gli studenti dello Zaccagna? A chiederselo è Tiziano Baldi, il fiduciario Coni di Massa Carrara. "Lo scorso anno gli studenti dell’istituto superiore di Carrara scesero in campo per manifestare contro i disagi all’interno della scuola – scrive Baldi –, fra le varie problematiche c’erano l’impossibilità di usare la palestra interna e l’area esterna, un piccolo piazzale occupato dai ponteggi e quindi interdetto. In conclusione centinaia di studenti non potevano più fare attività motoria. Come fiduciario Coni, su suggerimento degli studenti e del corpo docente, mi sono ripromesso di interessarmi del caso". L’intenzione di Baldi è quella di contattare l’assessore allo sport Lara Benfatto per capire cosa si è fatto da allora e sollecitare ad un maggior impegno per la risoluzione definitiva del problema.

"Purtroppo assisto impotente ai continui disagi nelle palestre scolastiche cittadine, per non parlare degli impianti sportivi – prosegue Tiziano Baldi –, la mancanza di spazi per le società sportive che utilizzavano le palestre scolastiche porta le stesse a chiedere spazi fuori Provincia o Regione e nel vicino Comune di Luni. Investire nello sport significa investire nella salute, nell’integrazione e nel benessere di tutta la comunità. Ad oggi nonostante l’ipotesi di istallare un campo coperto per garantire l’attività motoria sembra svanita, nonostante sembrasse ci fosse già una copertura finanziaria della Provincia. Tutto fermo, nonostante sia già passato un anno".

Infatti l’ipotesi della tensostruttura è svanita, come spiega il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, l’ente responsabile degli stabili che ospitano le scuole superiori. "Proprio in questi giorni è uscito un bando regionale a cui parteciperemo per rimettere a posto la palestra dello Zaccagna – spiega Lorenzetti –. L’idea di partenza era quella di mettere a disposizione degli studenti la tensostruttura, ma dopo l’uscita del nuovo bando questa soluzione diventa il piano B. Per quanto riguarda i cantieri delle altre scuole i cronoprogrammi sono tutti in linea e la consegna dei lavori è prevista per i primi mesi del 2025. Oggi invece saranno consegnati i lavori per la demolizione del Barsanti".

Alessandra Poggi