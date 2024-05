Sos per l’area sgambatoio. Oltre 1000 firme online

La petizione online per salvare l’area sgambatoio del Parco degli Ulivi dal progetto della nuova questura sta viaggiando anche online superando le mille firme raccolte, per l’esattezza quasi 1.200. Un risultato che spinge la stessa piattaforma a rilanciarla. La protesta, ricordano gli stessi promotori, nasce dalla preoccupazione di alcuni residenti e cittadini del territorio per "la proposta fatta dal sindaco di costruire la nuova questura nel Parco degli Ulivi. Riteniamo che questa decisione porterebbe gravi conseguenze ambientali, logistiche (viabilità) per l’intera comunità. Tra le motivazioni dei promotori in primis le possibili conseguenze ambientali: "Il Parco degli Ulivi è un polmone verde essenziale per il quartiere e per la città, contribuendo all’assorbimento della CO2 migliorando così la qualità dell’aria e alla salute dei residenti. Impatto sulla qualità della vita: inserire in questo contesto una struttura come la Questura porterebbe a un aumento del traffico". Motivi che spingono a chiedere all’amministrazione di fermare il progetto e considerare alternative "più appropriate e sostenibili".