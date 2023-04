Sos per la guardia medica "La Regione consenta ai giovani dottori di venire sul territorio"

E’ scattata la corsa per evitare lo smacco del cartello “Servizio di guardia medica sospeso“ nelle tre sedi di Aulla, Gragnola e Montedivalli, dove si eroga il servizio della continuità assistenziale, rimasto senza medici sabato 8, lunedì 10 e domenica 23 aprile. L’allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dal dottor Franco Fontana, coordinatore Aft della bassa Lunigiana, che aveva scoperto in quelle date la pagina bianca dei turni: 10 a Gragnola e 16 ad Aulla. Un caos che coinvolge anche la guardia di Montedivalli, già da tempo inerte e coperta dal servizio aullese. Ieri la Società della Salute ha chiesto alla Regione di derogare all’incompatibilità dei giovani medici neoconvenzionati o massimalisti al fine di utilizzarli nella turnazione della guardia medica. Il presidente Riccardo Varese si è rivolto all’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini e alla direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani: "In questi ultimi mesi, la Società della Salute della Lunigiana ha riscontrato numerosi problemi nella copertura dei turni della ex guardia medica per evidenti carenze dei medici. Ad aprile ci sono numerosi giorni di completa assenza del servizio di continuità assistenziale, con gravi carenze per la popolazione della Lunigiana. Nei successivi mesi, la situazione è destinata ad aggravarsi".

Varese spiega che il servizio di continuità assistenziale in bassa Lunigiana dovrebbe essere garantito dalle sedi di Aulla, Gragnola e Montedivalli, ma quest’ultima è chiusa per mancanza di medici. La normativa prevede che, in caso di chiusura di una sede, il servizio venga garantito da quella adiacente, con aggravio del carico di lavoro del medico di turno. "Alla luce delle carenze di medici - aggiunge Varese - sono a chiedere la possibilità di utilizzare, previa deroga regionale, giovani medici neo convenzionati o medici massimalisti. Siamo di fronte a uno stato di necessità che richiede il superamento, almeno temporaneo, delle incompatibilità". Questa proposta era stata avanzata da tempo dai coordinatori delle due Aft della Lunigiana Vincenzo Milazzo e Franco Fontana. I due medici avevano anche recentemente bocciato il piano di riorganizzazione della guardia medica sul territorio previsto dalla SdS che prevedeva una sforbiciata di 600 ore per reinvestirne 132 nelle ore diurne. Secondo questa ipotesi il servizio delle guardie di Villafranca e Gragnola sarebbe rimasto inalterato ( notturno settimanale e h 24 prefestivo e festivo). Aulla attiva settimanalmente in h16 con chiusura alle 24, mentre la postazione di Zeri prevista solo nei prefestivi e festivi, nei feriali accorpata a Villafranca. Montedivalli aperta solo nei prefestivi e festivi ma in h 16, dalle 8 alle 24. Il progetto è oggi all’esame dell’assessore Bezzini.

Natalino Benacci