Sos migranti, un vertice Si prepara l’accoglienza

Sale l’allerta migranti su tutto il territorio nazionale e anche in Toscana. Ieri pomeriggio il sindaco Francesco Persiani è stato convocato a un vertice a Firenze perché i numeri previsti in arrivo fino al 15 settembre richiedono una mobilitazione di tutti gli enti territoriali per dare risposte adeguate. Una situazione complessa di cui il sindaco ha messo a conoscenza il consiglio comunale una volta rientrato a Massa: "Il Ministero dell’interno ha comunicato che dai dati provenienti dal fronte immigrazione si prevede un ingresso di 50mila migranti fino al 15 settembre il che prevede una distribuzione straordinaria di 3.511 migranti solo per la Toscana, da ripartire nelle varie province. Il problema è serio: bisogna reperire luoghi e strutture dove poter accogliere un numero elevato di migranti, soprattutto quelli provenienti dagli sbarchi".

"A questi numeri – ha proseguito il primo cittadino – vanno aggiunti i minori stranieri non accompagnati: basta pensare all’ultimo sbarco al porto di Carrara dove su 200 migranti c’erano 50 minori non accompagnati di cui 18 accolti a Massa". Una crisi umanitaria che richiede collaborazione e coordinazione. Il vertice è stata convocata in forma urgente dalla prefettura di Firenze con tutti i prefetti, la Regione, i questori e i sindaci dei capoluoghi oltre ad Anci e altri soggetti chiamati ad affrontare l’emergenza.

"La collocazione comporterà uno sforzo importante da parte delle prefetture e questure, ma avrà ricadute anche sui Comuni. Il tema – ha detto ancora Persiani – è quali criteri utilizzare per la distribuzione. Si pensa a una valutazione mista, popolazione e superficie, tenendo conto anche dei soggetti già presenti. Al momento dobbiamo anche reperire degli appositi Cas per minori non accompagnati".