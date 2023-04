Sos guardia medica "Silenzio inaccettabile I servizi vanno salvati"

di Michela Carlotti

Nessuna risposta è ancora arrivata dall’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, alla richiesta scritta oltre un mese fa dal presidente della Sds Lunigiana sul reclutamento dei medici massimalisti o dei giovani medici appena entrati in servizio. Sarebbe la soluzione, secondo Riccardo Varese, alle criticità nelle turnazioni di guardia medica. "Il silenzio di Bezzini è inaccettabile. Mi è stato detto – spiega il presidente – che presto mi risponderà la direzione aziendale Usl. Ma non si tratta di questioni tecniche ed è, pertanto, inutile che risponda la Casani. Dev’essere la politica a fare la sua parte in Lunigiana, area di prossimità in cui vanno assolutamente preservati i servizi esistenti". Cosi Varese raccoglie i tanti allarmi suonati dai sindaci della Lunigiana sulle guardie mediche.

La tensione sulla carenza di guardie mediche è alta, e la partita si gioca a livello regionale. La Toscana già a dicembre ha messo mano alla riforma dell’assistenza primaria. "Al riguardo – si legge nelle Linee programmatiche approvate con delibera di giunta n. 1425 del 12122022 – è opportuno evidenziare che il nuovo assetto della continuità assistenziale dovrebbe contribuire a fronteggiare la grave carenza di medici". Come? Tra le altre cose, la riorganizzazione prevede l’istituzione del numero unico 116117 per l’accesso alle cure mediche non urgenti. Tradotto: una sorta di centrale operativa unica a cui telefonare in situazioni che rivestono carattere di differibilità, cioè quei problemi sanitari per i quali si può aspettare fino all’apertura dell’ambulatorio del proprio medico curante. Il personale addetto effettua un triage telefonico prima della presa in carico, indirizzando poi il cittadino nel percorso corretto. Quindi, una prima assistenza da remoto, perché senza medici difficilmente potranno essere garantite gli attuali servizi di guardia medica. A meno che la Regione non risponda alla deroga chiesta dal presidente Sds e dai sindaci lunigianesi, per l’impiego dei giovani medici e dei massimalisti.

In attesa che la Regione si pronunci cosa succede? "Purtroppo la Lunigiana ha degli aspetti orografici importanti e capisco la preoccupazione dei sindaci. Il territorio è enorme però – spiega il direttore della Sds Marco Formato – dobbiamo gestire il presente con i medici che abbiamo: questa è la difficoltà".

Quindi la proposta confezionata per la Lunigiana dal gruppo tecnico aziendale Usl Toscana Nord Ovest, di cui fanno parte tutti i responsabili di zona, sul servizio delle guardie mediche del territorio che il presidente Varese boccia senza mezzi termini. "E’ impresentabile – sentenzia –. Come hanno prospettato i coordinatori Aft, Vincenzo Milazzo e Franco Fontana, i medici massimalisti e borsisti potrebbero benissimo essere impiegati. Siamo in emergenza e servono soluzioni emergenziali, com’è avvenuto durante il Covid".

Intanto, Formato fa sapere che il gruppo tecnico Usl sta lavorando affinché le 80 ore di guardia medica in meno, non siano perse ma reinvestite per potenziare l’attività medica diurna: si pensa ai pazienti oncologici a gestione domiciliare, anziani con polipatologia, cittadini gestiti al loro domicilio nelle fasi finali della vita, pazienti fragili eo complessi per frenare il ricorso improprio all’ospedale.