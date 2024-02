Sos della mensa dei poveri: "Occorrono aiuti dalle aziende"

"Un grazie di cuore alla Matec Industries srl per averci donato un pranzo completo per i nostri ospiti". Con queste parole don Giuseppe Cipollini e Paolo Mannucci ringraziano l’azienda con sede a Massa, e che opera su scala mondiale, che lo scorso weekend ha donato un pasto ’stellato’ alla mensa dei poveri Caritas della Cervara. Il caso ha voluto che l’occasione fosse la ricorrenza del ventesimo compleanno della Matec Industries srl e il trentasettesimo anniversario dalla nascita della mensa dei poveri in Cervara, che ogni giorno offre in media un pasto caldo a cinquanta persone del territorio. "E’ stata una coincidenza – spiega Paolo Mannucci, responsabile del centro mensa dei poveri – che ci ha permesso di festeggiare questo anniversario. Ringrazio tutto il personale della Matec e in particolare i fondatori e attuali responsabili della sede apuana, Matteo Goich e Massimo Bertolucci, per la sensibilità e l’attenzione che ci dimostrano. L’azienda è una realtà importante del territorio e siamo entusiasti che abbia permesso di offrire ai nostri poveri un pranzo ricco: ravioli, verdure in tempura e prelibatezze che altrimenti non possiamo preparare. In questo periodo qualsiasi donazione e offerta è accolta davvero con il cuore".

Sono tempi duri infatti per tutto il mondo del volontariato sia in termini di risorse umane sia in termini economici. "In questo tempo di quaresima – dice don Giuseppe Cipollini – invito le realtà produttive del territorio a sostenere il volontariato che è un perno fondamentale della nostra comunità". Anche la mensa dei poveri di Cervara ha bisogno di essere sostenuta soprattutto perchè da diversi anni, per problemi tecnici la parrocchia Madonna Pellegrina è ferma con la sagra estiva che consentiva di avere introiti per finanziare il servizio di volontariato della mensa. L’auspicio è che il 2024 porti buone notizie e che anche la mensa dei poveri, che attualmente può fare solo asporto e non può più offrire il servizio doccia, possa tornare ad essere un punto di accoglienza con tutti i suoi servizi al completo per i più bisognosi.

Laura Sacchetti