Sos del sindaco Mastrini: "Strade pericolose per colpa dell’incuria"

Nel pieno ormai della stagione estiva le aspettative turistiche del territorio aumentano. In tale contesto, pesa ogni sbavatura nella qualità e nelle prestazioni offerte e da offrire. Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, non è affatto disposto ad indulgere sull’incuria di cui svariate strade soffrono. Percorrenze sempre più strette a causa della vegetazione infestante, ponti chiusi, viabilità interrotta: è ciò che si registra sul territorio, a dispetto di una competenza che ricade in capo alla provincia. "E’ evidente – dichiara – che un taglio all’anno sia insufficiente: siamo a luglio e nel nostro Comune, come in altri, la vegetazione ormai invade le carreggiate. I cittadini, e soprattutto chi le percorrere con mezzi quali camion e furgoni, mi segnalano i pericoli e le difficoltà che si trovano a vivere ogni giorno". Secondo il Sindaco di Tresana, si tratta di un cortocircuito che si trascina da anni e che si è aggravato con la riforma Delrio che ha trasformato le province in enti derivati di secondo livello.

Le ricadute di tale incuria riguardano sia la sicurezza stradale che il turismo. "Le attività produttive storiche, così come quelle che sono nate recentemente – sostiene Mastrini – hanno fatto e fanno un gran lavoro per la valorizzazione del territorio. Tuttavia, il degrado ambientale è una ferita per l’intero sistema di accoglienza che vanifica ogni sforzo e pesa sulla qualità della sicurezza". Mastrini torna, dunque, a rinnovare l’appello per un cambiamento nel sistema di elezione del consiglio provinciale che ad oggi è affidato ai cosiddetti “grandi elettori” ovvero sindaci e rappresentanti eletti nei vari comuni: "Confido che il Governo possa reintrodurre l’elezione diretta del presidente e dei consiglieri della Provincia".

Michela Carlotti