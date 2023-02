Sos dei residenti di Romagnano "Segnaletica deve essere rivista"

Romagnano: sos da residenti del luogo e genitori della scuola locale. "Per favore, rimettete mano alla segnaletica sia orizzontale che verticale – è l’appello – prima che succedano delle disgrazie. Il traffico che scende da via San Lorenzo e aree limitrofe alle colline, si riversa a imbuto su piazza Albania dove si concentrano gli esercizi commerciali, l’ingresso alla scuola e alle poste. Prima dell’ingresso nella piazza esiste un stop ma ormai la segnaletica non è più visibile, così come non si vedono più le strisce per l’attraversamento pedonale. E molte auto arrivano in piazza in velocità, senza fermarsi, mettendo a rischio la pubblica incolumità. I genitori dei bambini – osserva un residente – sono costretti mettersi in strada per arginare il pericolo nel timore che qualche ragazzino possa essere investito. Una volta c’erano i nonni vigili ma adesso non c’è più nessuno. E se arriva la polizia municipale, si limita a elevare multe ignorando i problemi di viabilità presenti in quell’area".

Residenti e genitori chiedono l’installazione di una nuova cartellonistica, ben visibile, che indichi la presenza di una scuola: "Chiediamo una segnaletica adatta alla situazione, anche attraversamenti pedonali, e un dissuasore artificiale che riduca la velocità e aumenti la sicurezza in presenza dei pedoni".