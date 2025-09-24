Sos dalle frazioni montane: "Strade e internet disastrosi. E i nostri giovani scappano"

Le frazioni del pontremolese – almeno una trentina – hanno espresso in questi giorni sui social alcune perplessità convogliate poi in una lettera aperta alla Regione Toscana, che racchiude un po’ la sintesi della situazione generale di chi, in Lunigiana, vive più lontano dai servizi essenziali. La lettera, sottoscritta da alcuni rappresentanti delle frazioni, racconta una realtà che da tempo si trascina nel silenzio generale. E’ quella di territori dimenticati, dove vivere è diventato sempre più difficile. I giovani e i lavoratori continuano a partire, costretti a cercare altrove servizi, opportunità e futuro. Non è una scelta, ma una necessità, perché mancano collegamenti, infrastrutture, prospettive. Restare è una sfida quotidiana, e lo spopolamento avanza, minacciando l’identità stessa di queste comunità nonostante il faticoso lavoro dei sindaci e la bellezza paesaggistica unica. Chi resta lo fa per attaccamento alla propria terra, per coraggio o perché non ha alternative. Ma resistere è faticoso. Nella lettera si parla della mancanza di metano, dei tentativi falliti di creare Comunità Energetiche Rinnovabili per via dei costi elevati e dell’assenza di incentivi.

"Le strade sono in condizioni disastrose, fragili al punto che basta una frana per isolare interi paesi", dicono i cittadini D’altronde, appena piove questi disagi sono all’ordine del giorno. E poi c’è il nodo delle telecomunicazioni con "internet che salta a ogni temporale, e in molte zone la linea mobile è assente, quella fissa guasta da anni. I cavi della fibra ottica corrono sopra i tetti delle case, ma restano inutilizzati". L’analisi riguarda anche l’esclusione delle frazioni dai bandi Pnrr ai quali possono accedere solo i comuni sotto i 5mila abitanti: "Nello specifico, sono stati fatti, proprio da Regione Toscana, moltissimi bandi dedicati alle cooperative di comunità, agli empori, ai guardiani della montagna, ecc... sulla scia dell’Emilia: tutte belle iniziative che però diventano inutili se mancano le basi fondamentali: infrastrutture e telecomunicazioni. Così i giovani se ne vanno, mentre chi resta – sottolineano i residenti – si trova senza servizi essenziali, in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione." E’ quindi richiesto un cambio di passo. "Abbiamo ancora energie, idee, vitalità – aggiungono – e vogliamo essere ascoltati". Quello che sta accadendo nel pontremolese non è un caso isolato. E’ lo stesso destino che accomuna tanti territori montani della Lunigiana che da tempo attendono risposte concrete.

A.B.