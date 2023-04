Sos da Monzone "Troppi rifiuti"

"E’ uno scenario poco edificante quello che Monzone offre a chi si avventura in piazza Sasi e dintorni". A dirlo sono alcuni abitanti della frazione della Valle del Lucido. La vista spazia da Equi a Vinca, dalle Apuane fino a Monzone Alto. Ma i residenti denunciano che "il grande spiazzo della Sasi è in condizioni indecenti: spesso vengono scaricati alla rinfusa cumuli di immondizia con oggetti di ogni genere intorno all’isola ecologica e ai cassonetti. Una cosa incivile. E i cartelli affissi per scopi elettorali servono per ospitare scritte pare di carattere anarchico che qualcuno nottetempo ha composto. Monzone merita più attenzione".