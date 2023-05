Sos agli artisti per piazza Barsan Un concorso per far vivere il muro

Una sfida artistica per realizzare un murales a Pieve di Bagnone. Pieve è una piccola frazione che d’inverno non conta più di una decina di abitanti ma che nei mesi estivi si ripopola accogliendo tanti emigrati che hanno ancora in paese una seconda casa, sistemata per non dimenticare le proprie origini. Ora iIl circolo Anspi San Terenziano, con il patrocinio del Comune di Bagnone, ha indetto un concorso di idee per artisti che aprirà a breve. L’obiettivo è quello di decorare il muro realizzato per consolidare piazza dei Barsan, la cui sistemazione è stata inaugurata ad agosto dopo anni di abbandono. La piazza dei Barsan era stata realizzata nel 1978 ed è dedicata ai migranti che si spostavano da Bagnone per cercare fortuna in pianura, ma che hanno mantenuto un legame con il loro comune di origine.

Il concorso di idee prendera il via il dieci giugno, con termine per la consegna dei lavori fissato per il 9 agosto. Il tema scelto per i dipinti murales che lè ‘Il bagnonese nel rispetto della storia’. "Lo spazio all’aperto, vicino al Circolo San Terenziano Anspi – commenta Walter Botta, presidente del gruppo – è una buona opportunità per mostrare nuove idee nell’ambito di cultura, sport, teatro e paesaggistica. Abbiamo quindi pensato a un concorso per valorizzare il nostro paese". Semplice il regolamento: ogni artista dovrà prendere visione liberamente del posto di applicazione, a Pieve di Bagnone, ovvero il grande muro che sostiene la piazza: le opere poi saranno applicate tra un pilastro e l’altro.

I partecipanti dovranno realizzare un campione su tela da 50 x 70 centimetri che rimarrà di proprietà del Circolo San Terenziano Anspi che verrà poi messo all’asta. La consegna delle proposte si dovrà fare entro il nove agosto nella sede del circolo in piazza Pieve. I progetti campione saranno esposti nella stessa piazza della frazione bagnonese il 13 agosto alle 21. Sarà quindi una giuria seleziona che valuterà le opere arrivate il 16 agosto: sarà composta da pittori, maestri d’arte e autorità del posto. Verrà assegnata una graduatoria dal primo al 13esimo posto, e il vincitore svilupperà il suo progetto sul pannello centrale del muro di sostegno, a seguire il secondo e il terzo ai lati del primo e così via. La premiazione avverrà il 16 agosto alle 21, con la consegna di una targa al primo classificato e medaglie fino al 13esimo artista selezionato. Per eventuali chiarimenti inviare e-mail [email protected] o contattare telefonicamente il presidente Walter Botta al numero 3400062055.

M.L.