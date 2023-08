Sos a Favore della ’Legnami’ a Licciana Nardi: Micheli Appello Istituzioni

di Roberto Oligeri

Nuovo appello a favore di un pronto intervento delle istituzioni (sia locali che provinciali e regionali) per tentare di risolvere, in qualche modo, la crisi della ditta “Malatesta Legnami“. Questa volta ad intervenire pubblicamente è Francesco Micheli, della lista “Siamo Licciana“. In una nota l’esponente politico scrive che "è veramente un duro colpo la crisi della “Malatesta Legnami“. Per i lavoratori e anche per tutto il Comune di Licciana Nardi. E’ una crisi che va risolta al più presto possibile. Come minoranza consiliare esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai lavoratori che stanno attraversando un frangente così difficile e siamo disponibili ad offrire tutto il nostro supporto alle azioni amministrative che possono accelerare la risoluzione della questione. Dopo il mancato accordo, ci sarà il licenziamento collettivo degli operai della ditta.

E’ in questa fase - precisa il capogruppo della minoranza consiliare - che emerge la necessità, da parte di tutte le Istituzioni, di lavorare congiuntamente per far ripartire i lavori nella segheria di Piano della Quercia. Istituzioni locali e Regione Toscana dovranno trovare i fondi necessari per attrarre necessari investimenti sulla struttura produttiva, al fine di garantire una continuità lavorativa ad una delle aziende storiche del Comune di Licciana Nardi. Il lavoro va tutelato ad ogni costo - conclude Francesco Micheli - non si possono gettare alle ortiche professionalità e competenze così preziose sorte e radicate ormai da tanti anni sul nostro territorio lunigianese".