Sorpresa Gabbani al mercato "Chi è quell’artista che canta?"

Francesco Gabbani ieri mattina ha organizzato un piccolo concerto a sorpresa davanti al palco della Musica di piazza Gramsci. L’occasione è stata la prevendita dei biglietti del concerto evento che farà a Carrarafiere il 9 settembre, in occasione del suo compleanno. Proprio ieri mattina in piazza Gramsci nel giorno di mercato c’era un botteghino che vendeva i ticket del tanto atteso concerto ‘Ci vuole un fiore tour’. E lui Francesco a promuovere il botteghino e la sua amata Carrara non ci ha pensato due volte, facendo una gradita e inaspettata sorpresa a tutti quelli che si trovano nei dintorni. Verso le 11,30 Gabbani si è presentato in piazza Gramsci da solo con un cappellino giallo da pescatore, occhiali scuri, nella mano sinistra la chitarra, nella destra un trolley e una cassa portatile. Nessuno in un primo momento vedendolo passare con una chitarra ha sospettato che potesse essere lui, e lo hanno scambiato per un musicista qualsiasi. Ma una volta davanti al palco della Musica dopo aver sistemato l’attrezzatura e imbracciato la chitarra, ha cominciato ad intonare ‘Viceversa’ ed è avvenuta la rivelazione. La gente incredula di trovarsi Francesco davanti ha cominciato a concentrarsi in piazza e nel giro di poco il concerto improvvisato e diventato virale. Tutti con i telefonini puntati su Gabbani, a riprendere le sue canzoni, le sue battute. Quella piazza per tutti d’Armi, Francesco la ricorda e la porta nel cuore, perché da lì passava tutti i giorni ai tempi delle elementari che ha frequentato all’istituto figlie di Gesù. Ad un certo punto Francesco ha salutato al microfono il direttore dell’Accademia di belle arti Luciano Massari, che assieme alla nuova direttrice Silvia Papucci e altri dipendenti nel frattempo si era affacciato a una delle finestre del palazzo del Principe. Alessandra Poggi