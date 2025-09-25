Sorpresa e intrattenimento con animali da tutto il mondo. Exotica pet show alla Imm

Arriva il Salone nazionale degli animali esotici e da compagnia a Carrarafiere, pronto a far scatenare il pubblico di entusiasmo e desiderio. Sabato e domenica a “Esotika Pet Show”: un evento che va oltre l’esposizione di animali esotici, è uno spettacolo pieno di sorprese e intrattenimento. Oggi, quasi metà delle famiglie italiane condivide la propria vita con un amato animale domestico. “Esotika Pet Show” è l’evento imperdibile per tutti gli appassionati che vogliono immergersi nel meraviglioso mondo degli animali da compagnia e creare un legame speciale con loro.

Il programma dell’evento dei due giorni di week end sarà ricco di emozionanti attività: le ultime novità del settore, accessori all’avanguardia, alimenti di altissima qualità, complementi d’arredo e tutto il necessario per gli amati amici a quattro zampe. Esotika Pet Show sarà un’esperienza travolgente di passione, divertimento e conoscenza per tutti gli amanti degli animali. Questa edizione sarà anche una vera festa dedicata agli appassionati e alle famiglie. I visitatori troveranno un ambiente incantevole, ricco di varietà di piante e animali da ammirare e coccolare. Una due giorni che mira a promuovere una cultura del rispetto per tutti gli animali attraverso aree educative che comprendono una “fattoria didattica allargata” e la presenza di rinomati esperti in acquariofilia, erpetologia, entomologia, ornitologia e molto altro ancora. La fiera ospiterà numerose esposizioni offrendo una grande opportunità. Ogni giorno sarà protagonista l’affascinante mondo dell’acquariologia, del terrascaping e dell’aquascaping. E chi desidera una nuova amicizia morbida, potrà portare a casa un compagno peloso. Fra le novità di quesata edizione: carpe koi, laghetti e un magnifico giardino giapponese. Oltre a tutto questo ci saranno pesci, tartarughe, adorabili porcellini d’india, pappagalli colorati e teneri piccoli mammiferi come criceti e ricci. Non mancheranno i rettili affascinanti, gli anfibi sbalorditivi, i roditori. "Gli organizzatori sono estremamente orgogliosi di annunciare che la fiera è la più prestigiosa nel suo campo attirando sempre più pubblico appassionato. Siamo pronti a regalare esperienze indimenticabili emozionanti piene di scoperte". L’appuntamento è al padiglione C di Carrarafiere. L’entrata è in via Maestri del marmo.