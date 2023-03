Sordità, visite gratuite in farmacia

Visite gratuite dedicate alla prevenzione delle patologie e dei disturbi uditivi domani alla Farmacia Comunale 1 in piazza De Gasperi 17 a Massa, di fronte al Tribunale, nella giornata mondiale dell’udito istituita dall’Oms. Può partecipare chiunque stia sperimentando un calo della funzionalità uditiva: difficoltà a comprendere le parole o seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma possono infatti indicare una condizione di ipoacusia. Se non intercettata per tempo e trattata adeguatamente, evolve verso la sordità nella maggior parte dei casi. La visita in farmacia consiste in un’analisi dello stato di salute del canale uditivo e della capacità uditiva. L’esame dura sarà eseguibile dalle 9,30 alle 12,30 e si prenota telefonando allo 0585 43668 o direttamente in Farmacia.