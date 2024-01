Sordi candidata unica. Biancolini, c’è il ritiro

Si aprono oggi le urne e Eleonora Biancolini fa un passo indietro dalla candidatura alla segreteria provinciale del Pd. Delle due donne che da settimane si contendono la poltrona lasciata vuota da Enzo Manenti ne rimane una, Elisabetta Sordi. All’inizio sembravano rumors quelli che parlavano del ritiro di Biancolini, poi si sono concretizzati ieri col ritiro ufficiale a segretaria dell’unione territoriale di Massa Carrara. "E’ l’ultimo atto di un percorso iniziato da tempo - spiega la ex candidata - Alla fine siamo riuscite a trovare un accordo per dare un messaggio che possa garantire unità nel partito. La mia candidatura è nata da un gruppo che sosteneva la mozione Schlein nazionale. Candidatura che nasce per garantire una pluralità nel Pd e a fronte di questo, prima del ritiro, ho chiesto la disponibilità alla Sordi di assicurare il pluralismo necessario a portare avanti tale cammino. Un ritiro concordato dove lei s’impegna a dare rappresentanza negli organi a tutte le sensibilità del gruppo". Una decisione di comune accordo che vedrà la Sordi come unica candidata in corsa dato che "sono maturate le condizioni per garantire questo percorso unitario. Ho discusso con coloro che sostenevano la mia candidatura confrontandomi su questa scelta. Si sono create le condizioni per dare a tutti gli iscritti e le iscritte una vera cittadinanza all’interno della nostra comunità politica". Seggi aperti fino al 13 febbraio. Si presentano a Carrara per il comunale Luca Barattini e a Massa Claudia Giuliani.