Sorcinelli "Persiani guida giusta per la città"

I vertici nazionali del Partito liberale italiano incontrano il candidato sindaco Francesco Persiani, traminte il segretario nazionale Roberto Sorcinelli e il Vicesegretario regionale Davide Mazzoni. "Abbiamo impostato una campagna elettorale partendo da quello che abbiamo fatto - spiega Persiani - sappiamo che dobbiamo fare ancora tanto e siamo pronti a prenderci gli impegni. Alcuni dei temi cardine sono l’ambiente, il lavoro e i giovani. Il nostro territorio purtroppo ha annosi problemi di bonifiche nella zona industriale, adesso vediamo che si stanno avviando gli interventi necessari grazie ad un lavoro di concertazione con Regione Toscana e Governo".

"Entusiasta che il partito ti possa supportare e sono ancora più felice di aver conosciuto la tua genesi politica con le radici nella nostra realtà - ha affermato il segretario Sorcinelli –. Ero sicuro che avessi ispirazioni liberali dato che hai governato molto bene la città. Io sono convinto che le cose si debbano fare con il buon senso ma non basta, ci vuole un faro più grande, l’idea che deve guidare la politica e quel faro si chiama libertà. Gli ideali liberali che tu hai dimostrato di avere sempre presenti nella tua azione siamo sicuri che li porterai anche in futuro anche nell’amministrazione locale. Tu hai ben amministrato questa città e hai dimostrato di avere ben presente quali siano le reali esigenze e quali siano i grandi problemi che naturalmente dovrai affrontare. Adesso questo cambio alla guida del governo nazionale dà la speranza che i problemi vengano seriamente affrontati perché ci vuole la collaborazione da parte di tutti, non è una cosa che può fare da solo il primo cittadino, deve esserci anche la collaborazione da parte della Regione e dello Stato. Saremo veramente felici se con il nostro supporto riuscissimo ad ottenere un grande risultato sia per te che per tutti i cittadini di Massa".