Sopralluogo e sit-in al Monoblocco: "Servizi sanitari sempre più onerosi". Sale la rabbia di comitati e cittadini

Un sit-in contro "l’arroganza e la supponenza dell’Asl e del Comune e l’indifferenza del sindacato". Così oggi alle 13 i comitati “Primo soccorso“ e “ Sanità pubblica Versilia Massa-Carrara“ si riunirano stto il Monoblocco per far sentire la propria voce. Dopo il niet alla presenza dei comitati nel sopralluogo al Monoblocco, i comitati ricordano "le promesse della sindaca e la fiaccolata con oltre 2mila persone scese in piazza il 18 agosto scorso e ribadiscono la richiesta di poter partecipare al sopralluogo di oggi".

"Il presidente della commissione Sanità, Guido Bianchini, – si legge inuna nota dei due comitati – esponente della lista personale della sindaca e dipendente di Asl ha risposto affermando di attendere un parere dell’Asl, sapendo che l’azienda si era già espressa negativamente. Dai membri della commissione un imbarazzante silenzio che denota una connivenza con il presidente in odore di conflitto di interessi. Come possono snobbare il volere di migliaia di cittadini". Per questo saranno a Monterosso per protestare contro una sanità "sempre più orientata all’accesso oneroso ai servizi e sempre più aperta al privato.

Intanto ieri mattina la sindaca Serena Arrighi si è incontrata con il comitato Salute pubblica che manifestava sotto il Comune. Al termine di un incontro che la sindaca ha giudicato privo di dialogo, Arrighi ha ribadito "vogliamo tutti tutelare la salute pubblica. Con gli assessori alla Sanità e alle Partecipate, Roberta Crudeli e Carlo Orlandi, ha incontrato una delegazione di cittadini. Avrebbe dovuto essere un’occasione di confronto e di ascolto e purtroppo questo è avvenuto solo in parte. Personalmente mi spiace non avere avuto occasione di illustrare nel dettaglio, come fatto più volte pubblicamente e anche di persona ai rappresentanti di altri comitati, il perché delle scelte fatte per il recupero dell’intera area di Monterosso e quale sia la strada che si sta seguendo per costruire la sanità cittadina del futuro. Una strada che non prevede in nessun caso il superamento del Monoblocco che, al contrario, sarà completamente messo in sicurezza e reso più moderno e funzionale integrandosi con la nuova palazzina che gli sorgerà di fianco. In ogni caso resto disponibile ad affrontare questi temi e a dare tutte le spiegazioni che mi saranno richieste a chiunque abbia almeno la pazienza di ascoltare".