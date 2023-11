"Sono 3 i Comuni Lunigianesi Finanziati dalla Regione Toscana"

Sono lunigianesi 3 dei 75 comuni per i quali la Regione Toscana mette a disposizione 3 milioni di euro per il progetto Carta-byte, con l’obiettivo di digitalizzare la documentazione conservata negli archivi, in particolare pratiche inerenti il governo del territorio. Sono stati finanziati i progetti di Bagnone, Licciana, Pontremoli e Zeri, con circa 40mila euro ciascuno, da cofinanziare.

Erano stati quasi 150 i Comuni che avevabi risposto all’avviso pubblicato dalla direzione Sistemi informativi della Regione Toscana. Obiettivo di tutti i progetti è la semplificazione nella gestione delle pratiche e un miglioramento nella risposta ai cittadini e ai professionisti. La graduatoria ha premiato ovviamente la qualità e la capacità di integrazione nel contesto di produzione documentale dell’amministrazione comunale.