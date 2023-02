Sondaggio sul lavoro del Polo Progressista

Dopo aver realizzato un incontro pubblico per parlare dello strumento del reddito di cittadinanza e della necessità diffusa di un salario minimo, in previsione dell’evento dedicato al lavoro di sabato (ore 10.30 a Palazzo Ducale), che vedrà la presenza di operai, sindacati, istituzioni e i parlamentari Riccardo Ricciardi, Stefano Patuanelli e Alessandra Todde, il Polo Progressista e di Sinistra (formato da M5S, Unione Popolare e Massa Città in Comune) invita la cittadinanza a raccontare la propria situazione lavorativa, attraverso un sondaggio mirato a rendere più nitida la fotografia dello stato occupazione del nostro comune. Il questionario è completamente anonimo e può essere compilato online cliccando su questo link: Https:forms.glepVdBPRSNwwrEqJZM6.