Soluzioni per marmettola e sversamenti

Segnalare tempestivamente i casi di intorbidimento delle acque. Questo l’appello lanciato dal dirigente del settore marmo Giuseppe Bruschi rivolto ai cittadini nei casi in cui si rinvenga torbidità delle acque. Un appello che segue di pochi giorni il grande tam tam sui social, con foto che mostravano il Carrione tinto di bianco. Foto che avevano subito fatto il giro della rete e con una richiesta agli uffici comunali per controlli e rimedi. Il dirigente Bruschi, intervenuto nella commissione marmo presieduta da Nicola Marchetti, ha così illustrato le corrette fasi di segnalazione nei casi in cui in futuro ci siano altre situazioni di torbidità. "Del caso più recente non abbiamo ricevuto segnalazioni ufficiali – ha sottolineato Bruschi – per la tendenza generalizzata a utilizzare i social per denunciare. Così le segnalazioni diventano note parecchio tempo dopo rispetto all’evento in sé. Importante è la tempestività. Quindi il mio appello è che i cittadini che vogliano segnalare casi di intorbidimento delle acque, lo facciano in maniera ufficiale ad esempio avvisando i vigili urbani in tempo reale, che poi comunicherebbero a noi la questione in modo diretto per l’intervento".

Sono due i tipi di intorbidimento delle acque: uno più generico nei casi di piogge, e l’altro legato ad attività di scarico. Nei casi dei controlli da fare, anche nelle attività, il Comune non può però agire da solo perché è necessario l’intervento congiunto con Arpat. La torbidità in casi di eventi piovosi è quella più difficile da affrontare e, al riguardo, gli uffici comunali stanno intervenendo per migliorare la procedura di ‘decantazione’ delle acque di lavorazione all’interno dei progetti di coltivazione. "Stiamo prescrivendo alle cave la necessità di mettere una serie di vasche di decantazione che vanno a controllare le acque piovane – prosegue Bruschi – e devo dire che le cave stanno ottemperando a questa sollecitazione in modo costruttivo. Si tratta di vasche impermeabilizzate per la marmettola che, essendo lì raccolta, evita di proseguire il percorso nelle acque superficiali".

Daniele Rosi