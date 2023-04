Solo un italiano su due sa di cosa si parla I ragazzi hanno approfondito la questione

Oggigiorno il tasso di urbanizzazione in Europa corrisponde al 75% e si prevede che nel 2050 circa il 66% della popolazione mondiale abiterà in città e sarà quindi necessario trasformare gradualmente le città in smart city per favorire il benessere di tutti gli abitanti e la salvaguardia dell’ambiente.

In una smart city per facilitare l’accesso dei residenti ai servizi si utilizzano sempre di più le App ( es. car sharing; bike sharing, moovit, citymaps, too good to go ecc.).

Nel mondo, uno dei primi esempi di città intelligente che già nel 1990 ha vinto il premio dell’ONU per la protezione all’ambiente, grazie all’investimento sul riciclo dei rifiuti, è stata la città di Curitiba, in Brasile.

Altri esempi di città all’avanguardia che rispettano i parametri di sviluppo sostenibile sono Singapore, Dubai, Copenaghen, Boston, Oslo e Londra. Tra queste Singapore si distingue per l’avanguardia nella salute digitale, per l’utilizzo di automobili a guida autonoma, per la presenza di scuole di robotica e per la simulazione di rischi grazie al modello 3D della città.