"Solo Pontremoli e Mulazzo l’hanno istituita"

Dopo che la scorsa estate il clima si era fatto teso, in merito alla possibilità per i singoli Comuni lunigianesi di istituire il tariffario per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, adesso è tutto cristallizzato. "Per il momento l’imposta è stata applicata soltanto a Mulazzo e Pontremoli, Comune quest’ultimo dove era stata istituita nel 2019 – spiega Giovanna Zurlo, presidente dell’associazione operatori turistici della Lunigiana – Per quanto riguarda gli altri Comuni, dopo il momento di fermento che si era registrato, nessuno fortunatamente ha più toccato l’argomento e non c’è stata unione di intenti per quanto riguarda l’Unione dei Comuni. C’è quindi stata una decisione sporadica del singolo Comune di applicare la tassa di soggiorno". Con tutte le polemiche del caso, che vi erano state. Per quanto riguarda nello specifico Pontremoli, che era partito per primo ormai quattro anni fa, viene richiesto per chi soggiorna in strutture alberghiere un contributo di 1 euro per i primi 5 giorni e poi più niente. Mentre si scende a 0,50 euro con le stesse modalità per i b&b. Da registrare poi la scontistica per esempio per gli accompagnatori dei disabili e così via.