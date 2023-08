Solo chiacchiere sul Pnrr Caffaz striglia Lorenzini "Manca una cabina di regia"

CARRARA

"A che punto sono i progetti finanziati dal Pnrr?" A chiederlo all’assessore Moreno Lorenzini è il consigliere di minoranza Simone Caffaz. "Assessore ci può dire a che punto siamo o no? Anche perché finora non si è visto un atto utile a farci capire la situazione – scrive Caffaz –. La prima criticità che è possibile riscontrare è la mancanza di una cabina di regia che sarebbe necessaria in ragione della realizzazione tempestiva degli investimenti, e per di più per accelerare i tempi per la pubblicazione dei bandi. Lorenzini ha privilegiato la soluzione dell’appalto integrato affidando oltre i lavori anche la progettazione dell’opera proprio a causa della mancanza delle professionalità interne, ma il limite di questa procedura è che l’aggiudicazione potrebbe avvenire sulla base del criterio del prezzo più basso, e non è certamente un buon segnale". "Quello che siamo venuti a sapere dalla variazione di bilancio dell’ultimo consiglio comunale – prosegue Caffaz – sono i 650mila euro per la rotatoria di Bonascola. L’assessore Lattanzi ha spiegato che l’amministrazione per non correre il rischio di vedersi sottrarre una quota dei finanziamenti del Pnrr ha dovuto cercare fondi propri di bilancio. Mentre i revisori dei conti, in una nota sul Dup, prendono atto che l’ente ha in corso almeno altri nove interventi per finanziare i progetti Pnrr per circa 4 milioni di euro, ricavati dai dati del Regis e del portale Pa digitale2026: 1milione di euro per la scuola Buonarroti, 160 mila euro per il progetto del Canal del Rio, 900 mila euro per la Taliercio, 250 mila per la piscina Tosi, 130 mila per la mensa della Rodari e 801 mila euro per l’ efficientamento energetico di Palazzo Pisani, oltre ai 650 mila per la rotatoria di Bonascola. Ma i progetti Pnrr non erano finanziati interamente dall’Europa? Allora cosa non ha funzionato? Ci preoccupa la determina dirigenziale del 27 luglio scorso che liquidava a Nausicaa 265.960 mila euro di Pnrr per lavori di efficientanento energetico della pubblica illuminazione di Carrara, come pure i 23 mila euro per la caldaia della scuola Roccatagliata e quella di decine di altre scuole e per il palazzetto dello sport. Assessore sono soldi persi? Al momento è importante verificare quanto effettivamente è stato fatto finora, ma anche capire come Lorenzini proseguirà nel suo paese delle meraviglie".