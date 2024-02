Solo acqua Evam all’Università della cucina

È stato formalizzato l’accordo di partnership fra Evam e Università della Cucina italiana di Firenze che utilizzerà solo Fonteviva durante corsi e master. L’Università della Cucina italiana, che si occupa di corsi di formazione nell’ambito enogastronomico in stretta collaborazione con l’Ateneo Iul (Università Telematica), è un istituto molto prestigioso e rispettato in ambito formativo nazionale e internazionale: i suoi corsi sono riconosciuti dall’Università Italiana come percorsi formativi accademici veri e propri in quanto riconosciuti dal Miur ed hanno anche validità come aggiornamento professionale per i tecnici del settore. L’accordo sottoscritto dal presidente Evam Massimo Gelati e il direttore (e fondatore) dell’ateneo fiorentino Guido Mori (nella foto) prevede che l’acqua apuana sia l’unica utilizzata durante le diverse tipologie di corsi, il master di primo livello e il corso di alta formazione. "Una partnership interessante – afferma Gelati – per far conoscere Fonteviva alle nuove generazioni di chef e ristoratori". La visita del direttore Mori si è conclusa con un breve tour all’interno dello stabilimento Evam.