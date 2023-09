Solidarietà della Cgil alla ong Open Arms

La Camera del Lavoro è salita a bordo della Open Arms per consegnare generi alimentari necessari a proseguire la missione dopo il fermo nel porto. "Non siamo soliti sbandierare le buone azioni e – spiega il segretario generale della Cgil Nicola Del Vecchio –. Ma stavolta lofacciamo sia perché lo facciamo come organizzazione sindacale, sia perché questa è anche una precisa scelta politica. Noi ci schieriamo convintamente al fianco di chi salva vite umane, contro le scelte scellerate del Governo Meloni e alle affermazioni del senatore ligure Berrino – prosegue Del Vecchio –. La Open Arms è stata sanzionata e fermata per aver salvato troppe vite. Avrebbe dovuto abbandonare persone disperate?". "Il decreto Piantedosi è sbagliato – prosegue Del Vecchio –. È inaccettabile imporre, di fatto, che delle persone vengano abbandonate in mare. Con questo piccolo gesto vogliamo ringraziare l’equipaggio di Open Arms per aver deciso di continuare a salvare vite umane e siamo felici che non si siano voltati dall’altra parte ma abbiano risposto a quelle grida di aiuto. Continueremo a sostenere le Ong che lo faranno, continueremo a ringraziare territori come il nostro che accolgono nel loro porto chi arriva da altri Paesi in cerca di una vita degna di essere definita tale. Questo è un Governo che combatte le Ong, che combatte l’umanità. Scelte di questo tipo non ci rappresentano. Non rappresentano Carrara – conclude il sindacalista – che è una città accogliente e solidale, non rappresentano la Toscana".

Intanto oggi alle 11 il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi, con altri esponenti del Pd locale si incontrerà con l’equipaggio a bordo della nave.