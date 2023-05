Solidarietà con le riflessioni al maschile di “Hotel Blues” ai Servi

Il Lions Club di Massa-Carrara porta sul palcoscenico la solidarietà. Venerdì al Teatro dei Servi di Massa alle 21 lo spettacolo ‘Hotel blues’ portato in scena dalla Compagnia degli Evasi. Il biglietto d’ingresso è ad offerta libera e i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di un importante apparecchio medicale che sarà donato alla Misericordia di Massa. Lo spettacolo ha vinto il ‘Premio Sipario 2018 nuovi autori contemporanei’, scritto dal compianto Roberto Ross, già allievo di Ermanno Olmi, con i pluripremiati attori Andrea Carli e Matteo Ridolfi, protagonisti di questo ‘pezzo a due’ intenso e tribolato. "Una riflessione unica e originale sulle donne vittime di violenze, ma tutta al maschile – racconta il regista Alessandro Vanello – con atmosfere cinematografiche, che calzano a pennello questo testo veramente ben scritto, nel quale abbiamo cercato spunti recitativi ed atmosfere che si rifanno ai classici di alcuni maestri del pulp e del noir".

La storia si svolge nel bar di un albergo di terza categoria, in una malfamata periferia di una metropoli, gestito da Gigi; è notte, mentre sta chiudendo entra uno sconosciuto, visibilmente distrutto nell’animo, alterato da rabbia e disperazione. Si scopre ben presto che i due protagonisti hanno una cosa in comune, le loro vite sentimentali stanno per precipitare, i rapporti con le rispettive mogli sono compromessi, entrambi trovano conforto nell’alcol, un fuoco che alimenta tutta la vicenda in un crescendo emotivo che conduce ad un finale inaspettato e originale. Un’accurata scelta musicale e l’impianto scenografico realizzato dalla compagnia, assieme alle luci disegnate da Luigi ‘Gino’ Spisto, fanno poi il resto per rendere questo spettacolo coinvolgente e divertente.

La Compagnia degli Evasi, nata nel luglio 2002, produce i suoi spettacoli in autofinanziamento negli spazi operativi gestiti a La Spezia e a Castelnuovo Magra, ad oggi ha ricevuto 45 Premi Nazionali e 1 Internazionale.

Info e prenotazioni, tel: 371 6257954.