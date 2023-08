Solidarietà anarchica in piazza "Ennesima repressione dello Stato" Presidio contro le misure cautelari

"Solidarietà ai compagni colpiti dall’ennesima repressione e ad Alfredo Cospito". E’ iniziato così ieri il presidio in piazza D’Armi a Carrara. Una sessantina a manifestare il loro dissenso contro le misure cautelari a carico di alcuni appartenenti al movimento anarchico, misure eseguite dagli agenti di polizia all’alba di martedì ’8 agosto, su incarico dell gip del Tribunale di Genova e su richiesta della locale procura. In carcere un militante e arresti domiciliari per altri otto anarchici appartenenti al gruppo afferente allo storico circolo Goliardo Fiaschi di Carrara. Due anni di indagini e ora le contestazioni per i reati di associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica. L’indagine è denominata ’Scripta Scelera’, e pone le basi di accusa su un’associazione dedita, all’ideazione, predisposizione, redazione, stampa e diffusione della pubblicazione clandestina denominata ’Bezmotivny-Senza Motivo’, quindicinale divenuto principale strumento di promozione e diffusione del messaggio anarchico, la cui prima edizione risale al dicembre 2020. Sigilli anche alla tipografia dove veniva stampato il giornale che è stata poi dissequestrata in accoglimento della richiesta dei legali.

Ma non c’è traccia di violenza nel presidio di piazza Gramsci. "E’ un castello accusatorio letteralmente di carta – risponde alle accuse una ragazza del movimento anarchico –. Ci dovrebbe fare riflettere sul livello di repressione al quale siamo arrivati. I capi d’imputazione e l’intera operazione sono legati allo smantellamaento del giornale ’Bezmotivny’, un quindicinale che dal 2020 diffonde idee del movimento anarchico. Al suo interno eventi, pubblicazioni e articoli di diversi compagni di varie nazioni. E’ stata definita stampa sovversiva e clandestina, termini che non si sentivano dall’800. Anche il nome dell’operazione ’Scripta Scelera’ ci ha ricordato per assonanza le leggi anti-anarchiche che nel ventennio, sia in Italia che in Francia, fuorono definite scellerate per la durezza e la violenza con cui il movimento anarchico fu colpito. Compagni bersaglio di capi di accusa e di imputazione, solo per aver scritto un giornale".

Solidarietà agli anarchici anche da Serena Tusini dei Cobas La Spezia e Massa Carrara. "Siamo di fronte a reati di opinione – scrive –: la colpa sarebbe aver sostenuto la battaglia che Cospito ha portato avanti contro la disumanità del carcere, una battaglia che dovrebbe essere patrimonio dell’intera sinistra che invece da troppo tempo è abituata a ragionare e ad agire con la logica dei due pesi e delle due misure. Vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza politica e umana. Ci pare impossibile che in un paese in cui esponenti fino a ieri di raggruppamenti politici neofascisti siedono indisturbati sulle poltrone rispettabili di questa nostra malata democrazia, si possa inquisire chi, usando solo l’arma delle parole e del pensiero, esprime il proprio dissenso. Quando un sistema politico inquisisce per reati di opinione chi ragiona, parla, scrive del suo superamento, esprime solo la propria debolezza".